Новый Suzuki Jimny удивил низкой ценой и возможностями. Фото

Знаменитый недорогой внедорожник Suzuki Jimny, который является настоящим бестселлером, получил новую версию и предложил высокие возможности практичности. Модель при этом удивила низкой ценой.

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Об автомобиле рассказали на сайте производителя. Внедорожник получил название Suzuki Jimny Nomade. Это практичный пятидверный вариант модели, который предлагает достаточное пространство на втором ряду кресел и увеличенный багажник (мин 211 л).

Фактически, новый Suzuki Jimny Nomade во многом соответствует пятидверной модификации, которая уже представлена в некоторых странах на протяжении нескольких лет. Двигатель объемом 1,5 л выдает 102 л.с. Привод – полный. Цена Suzuki Jimny Nomade 2025 – от 17 000 долларов.

Ранее стало известно, что бюджетник Suzuki Jimny получит необычный вариант для любителей активного отдыха. Ожидается, что машина получит раскладную палатку на крыше.

Интересно также, что в свое время модель Suzuki Jimny вывала интерес Toyota – машину предложили продавать под этим брендом. Но в Suzuki отказались от этого, отметив, что Jimny является частью ДНК производителя, и поэтому должен нести на себе только родной логотип.

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