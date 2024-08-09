Новый соперник Toyota Camry от Kia получился недорогим. Фото

Новую Kia K8 после модернизации 2024 года показали на официальных фото. Недорогой соперник Toyota Camry получил яркий дизайн, который вместе с привлекательной ценой должен подогреть интерес покупателей к новинке.

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Машину показали на официальном сайте автопроизводителя. И прежде седан Kia K8 отличался от других автомобилей своего сегмента более эффектным дизайном. Но теперь модель привели в соответствие с обновленным корпоративным стилем.

Спереди и сзади заменили бамперы, решетку, переработали фары и фонари. Появились новые колесные диски и цвета для кузова. В целом автомобиль теперь похож на электрические модели Kia.

В салоне Kia K8 2024 модельного года тоже произошли изменения. Немного освежили дизайн и оформление передней панели, заменили руль и переключатели, установили крупные мониторы.

Двигатели Kia K8:

бензин 2,5 л (195 л.с.);

бензин 3,5 л (296 л.с.);

газ 3,5 л (237 л.с.);

гибрид 1,6 л (227 л.с.).

Цена Kia K8 2024 – от 27 000 долларов.

OBOZ.UA уже показывал вариант дизайна самой дешевой модели BMW.