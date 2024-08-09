Самую дешевую модель BMW нового поколения показали в сети

BMW готовит сразу несколько моделей нового поколения, которые станут самыми дешевыми в линейке и заменят 1 series. Автомобили получат новые моторы – электрические вместо ДВС. Одного из таких показали в сети.

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А ранее появились подробности и информация о дизайне моделей BMW i1 и BMW i2 (предварительные названия). Теперь художник avarvarii подготовил свой взгляд на возможную внешность машины, дебют которой ожидается в 2027 году.

Неизвестно, будут ли серийные модели похожи на это изображение. Но за основу взяли концепт BMW Vision Neue Klasse, который продемонстрировал стилистическое направление для следующих моделей компании.

Известно, что первый электрокар представят как компактный хэтчбек и седан, а второй станет кроссовером в двух вариантах. Ожидается, что новые электромобили BMW построят как раз на платформе Neue Klasse. Машины могут получить задний, передний или полный привод.

Новая архитектура предлагает широкий набор конфигураций. В спортивном исполнении от подразделения M новые BMW могут оснастить двумя электромоторами в составе полноприводной трансмиссии.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый электрокар Mazda в самом практичном виде.