Новый Nissan Leaf 3 поколения удивил самым дешевым вариантом. Фото

Новый кроссовер Nissan Leaf 2026 модельного года полностью рассекречен как долгожданный недорогой электрокар. Этот автомобиль сумел удивить – это в том числе касается самого дешевого варианта модели.

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Подробнее об этом сообщает Carscoops. Все заметили, что Nissan Leaf 3 поколения является не хэтчбеком, а кроссовером. Машину построили на базе электромобиля Nissan Ariya, однако новый Leaf 3 поколения с длиной кузова 4,35 м (колесная база 2,69 м) оказался компактнее.

Внимание обратили на конфигуратор Nissan Leaf. Дело в том, что самая эффектная внешность и топовое оснащение присущи только модификации на вершине линейки. В базовом исполнении электрокар Nissan Leaf EV смотрится проще.

У него нет 19-дюймовых колесных дисков. Не предлагается и панорамная крыша с регулируемым электрохромным затемнением. Даже у задних фонарей Nissan Leaf S+ и SV+ (базовые варианты) менее эффектный дизайн – все это досталось Nissan Leaf Platinum+.

Запас хода Leaf 2026 составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 174 и 214 л.с. Ориентировочная цена Nissan Leaf 3 – примерно 35 000 долларов за базовое исполнение.

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