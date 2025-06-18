Единственный электрокар SEAT стал современнее: появились первые фото

Молодой бренд Cupra, который внутри концерна VW Group отвечает за эффектные автомобили со спортивным имиджем, отделили от испанского SEAT. Компактный хэтчбек Cupra Born фактически пока является единственным электрокаром бренда. И эту машину уже сделали современнее.

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Скоро в линейке моделей Cupra появятся и другие электромобили, в том числе кроссоверы, которые готовят к выходу на рынок. А пока пришло время обновить электрокар Cupra Born EV спустя четыре года жизненного цикла. Подробности стали известны Carscoops.

Новый Cupra Born EV 2026 модельного года проходит дорожные испытания после премьеры. Кузов прототипа, который показали на первых фото, скрывают маскировочной пленкой. Но мы знаем, что появятся новые бамперы и другая светотехника.

Премьера Cupra Born, который построен на основе электрокара Volkswagen ID.3, скорее всего, состоится до конца 2025 года. А недавно в линейке появилась модель Cupra Born VZ.

Born VZ – более мощный электрокар бренда. Модель получила топовую спортивную модификацию. Силовая установка выдает 322 л.с. и 545 Нм. Запас хода Cupra Born VZ равен 570 км от батарейного блока емкостью 79 кВтч.

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