Новый недорогой кроссовер Hyundai для семьи вызвал ажиотаж своей ценой

Новый кроссовер Hyundai Palisade 2 поклонения – стильный и недорогой автомобиль для очень большой семьи. Машину недавно рассекретили официально с низкой ценой, и модель вызвала настоящий ажиотаж на рынке.

Видео дня

По информации Korean Car Blog, производитель собрал более 33 000 заказов на Hyundai Palisade 2025 модельного года за первый день продаж. Этому способствовала привлекательная цена Hyundai Palisade от 30 300 долларов за базовый вариант на домашнем корейском рынке.

Дизайн модели Hyundai Palisade уже полностью рассекречен. В сравнении с предшественником новый SUV Hyundai изменился до неузнаваемости. Кроссовер получил совсем другой дизайн.

Новый Hyundai Palisade 2026 модельного года выполнили в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe. Автомобиль получил угловатый геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно. Это совсем не похоже на прошлый Palisade.

Впервые появилась модификация на 9 мест в салоне. А кузов стал длиннее – до 5050 мм. В линейке предлагают несколько силовых установок. Бензиновые двигатели объемом 3,5 л (276 л.с.) и 2,5 л (286 л.с.), а также гибридный вариант на 330 сил.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый гибридный кроссовер с низким расходом топлива.