Peugeot и Citroen подготовили недорогой кроссовер с низким расходом топлива

Недорогой кроссовер Leapmotor C10 REEV с низким расходом топлива скоро начнут продавать в Европе. Его выход на рынок готовят совместными усилиями Peugeot, Citroen и Fiat под крылом концерна Stellantis, который является партнером китайского автопроизводителя.

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О машине рассказали на сайте компании. Электрический кроссовер Leapmotor C10 – крупный 4,7-метровый семейный автомобиль. В Китае за него просят 18 000 долларов. Европейская цена – от 36 400 евро.

REEV – новая модификация модели с гибридной силовой установкой (появился ДВС объемом 1,5 л). По официальной информации, минимальный расход топлива Leapmotor C10 REEV составляет 0,4 л/100 км.

Ранее в продажу отправили бюджетный электрокар Leapmotor T03. Запас хода стремится к 280 км. Цена Leapmotor T03 на домашнем рынке – 9000 долларов. В Европе машина дороже – от 18 900 евро.

Уже состоялась премьера третьей модели Leapmotor B10. Основные соперники – Kia EV3 и Hyundai Kona Electric. Ожидаемая цена Leapmotor B10 в Китае – от 15 000 долларов. На европейском рынке стоит удержать базовую стоимость до 30 000 евро.

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