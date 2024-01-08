Новый недорогой бестселлер Volkswagen получит технологичное оснащение

Недорогой бестселлер Volkswagen Golf готовятся презентовать после модернизации. Премьера нового автомобиля состоится в конце января 2024 года. После обновления автомобиль получит очень технологичное оснащение.

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Детали стали известны Carscoops. Новый VW Golf 8.5 получит модернизированную информационно-развлекательную систему. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс должен работать быстрее и стабильнее. Кроме того, мультимедиа будет работать с помощью ChatGPT.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Известно, что после рестайлинга машина изменится незначительно. Об этом свидетельствовали и фото закамуфлированных прототипов, которые неоднократно показывали в сети.

Спереди виден подсвеченный логотип VW, появится и горизонтальная светодиодная полоса. В остальном дизайн не претерпит больших изменений.

Новый VW Golf 2024 сохранит бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. А полностью электрический вариант появится уже в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

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