Новейший доступный электромобиль Kia уже поймали в Украине. Фото

Компактный кроссовер Kia Niro EV 2 поколения – один из самых доступных электромобилей современности, который обладает отличными характеристиками. Эту новинку уже поймали в Украине.

Видео дня

Фото Kia Niro 2 поколения в Украине публикует аккаунт t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Это небольшой городской кроссовер, который привлекает внимание ярким дизайном – первое поколение Kia Niro выглядело проще.

В первую очередь в глаза бросается необычная светотехника. Передние фары опустились вниз на бампер и получили необычную геометричную форму. Задние фонари выполнили в форме бумеранга.

Электромобиль Kia Niro 2 оснащен мощной силовой установкой на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 64 кВтч обеспечивает запас хода более 460 км. Официально в Украине такая модель пока не продается.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой VW, производство которого решили отложить.