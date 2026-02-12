Новый кроссовер Toyota RAV4 отправили в производство

Модель Toyota RAV4 2026 года – долгожданный недорогой кроссовер для самого популярного сегмента. На многих рынках автомобиль уже отправился в продажу, а теперь стартовало производство на еще одном заводе.

Как стало известно Carscoops, производитель запустил сборочный конвейер Toyota RAV4 6 поколения уже на втором заводе в Канаде. И производство планируют наращивать, чтобы вывести его на полную мощность в марте 2026 года.

Сперва ожидалось, что заводы для кроссовера будут работать только в Японии и Канаде (для глобального рынка). Затем стало известно, что конвейер также наладят в США. Правда, не ранее 2027 года. Производителю пришлось резко вносить правки в свои планы из-за нестабильной тарифной политики.

При этом инвестиции в канадское производство компания постоянно увеличивает. В модернизацию Toyota недавно вложила около 810 миллионов долларов США – в том числе в производство батарей в Канаде.

Известно, что все модификации Toyota RAV4 теперь являются гибридами с разной степенью электрификации. Однако плагин-гибрид RAV4 производят только в Японии.

