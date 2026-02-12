Долгожданный кроссовер Toyota Highlander 2027 показали вживую. Фото

Новый кроссовер Toyota Highlander 2027 модельного года уже рассекретили официально. Теперь долгожданный автомобиль показали вживую после премьеры. По меркам огромных практичных электромобилей новинка получится недорогим SUV.

Электрический кроссовер Toyota показывает Carscoops. Было заранее известно, что Toyota готовит крупный и практичный EV с просторным салоном. Дизайн Highlander 2027 года теперь полностью раскрыт на фото.

Дизайн электромобиля Toyota Highlander соответствует современной философии бренда. Спереди появились фирменные фары С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, новой Toyota RAV4 и моделях линейки bZ. Сзади – длинная полоса в роли фонарей.

Салон Toyota Highlander 2027 (на 6 или 7 мест) с длиной кузова 5050 мм обеспечит очень практичное пространство внутри машины. Мощность силовых установок – от 220 до 338 л.с. Запас хода – 430 или 515 км в зависимости от модификации.

Новинка получила имя Toyota Highlander от известного семейного SUV – даже без приставки bZ. Ранее ожидалось, что производитель подготовит название Toyota bZ5X, чтобы соответствовать неймингу электрических моделей. Впрочем, не исключено, что на разных рынках имена автомобиля будут отличаться. Затем на этой же платформе подготовят модели Lexus и Subaru.

