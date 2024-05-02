Ford разрабатывает недорогую модель вместо Fiesta: что известно об этой машине

Производство Ford Fiesta завершилось. Это самая дешевая модель американской компании на глобальном рынке. Однако теперь ее место в линейке вакантно. Компания разрабатывает недорого преемника.

В компании отмечают, что в модельной линейке электрокаров Ford есть место для автомобиля начального уровня, который не относится к сегменту кроссоверов и внедорожников. То есть компактный хэтчбек производитель рассматривает. Об этом стало известно Carscoops.

Тем не менее, окончательное решение о такой машине для европейского рынка пока не принято. Хотя Ford уже несколько лет занят разработкой подобного транспортного средства в рамках исследований.

Компактную модель Ford Fiesta производили беспрерывно почти 50 лет. За это время автомобиль разошелся тиражом более 22 миллионов экземпляров. Причем, например, в Великобритании это самый регистрируемый автомобиль.

За свою 47-летнюю карьеру Fiesta сменила семь поколений, первое из которых появилось в 1976 году. Это был компактный и простой хетчбэк для людей, не готовых потратить крупную сумму на новую машину.

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