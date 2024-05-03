Новый бюджетный кроссовер Renault крупнее Duster показали в подробностях. Фото

Бюджетный кроссовер Renault Symbioz – новый недорогой автомобиль 2025 модельного года. Модель представили официально после интригующих тизеров. Теперь эту новинку, которая оказалась крупнее Duster, показали в подробностях.

OBOZ.UA напоминает, что первые фото Renault Symbioz 2025 модельного года уже показали официально. С новой моделью Renault хочет предложить покупателям автомобиль наиболее востребованного типа.

Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе в 2638 мм. Значит, по размерам автомобиль крупнее бюджетного кроссовера Renault Duster. Но известно, что новинка окажется чуть дороже, ведь с точки зрения позиционирования займет место между компактным Captur и более крупным Austral. Последний является соперником Toyota RAV4.

Дизайнеры изобразили смелую внешность машины в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой. Наверняка машину будут позиционировать как стильный молодежный кроссовер.

Гибридная силовая установка Renault Symbioz E-Tech на базе 1,6-литрового мотора выдает мощность 145 л.с. В дальнейшем ожидаются стандартные бензиновые исполнения кроссовера.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, VW отправил в продажу модернизированный электромобиль.