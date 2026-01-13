Новый бюджетник Kia стал намного практичнее. Фото

Новая Kia K4 появилась как современный бюджетный автомобиль. Сперва недорогую модель Kia отправили в продажу как седан и хэтчбек. А теперь машину показали с кузовом универсал, который сделал автомобиль намного практичнее.

Модель Kia K4 Sportswagon 2026 года уже готовят к выходу на рынок. Производитель показал новинку на фото. В целом дизайн выполнили в стиле хэтчбека и седана Kia K4. Но здесь появился огромный багажник объемом 600 л.

Такой автомобиль окажется самым практичным и вместительным в линейке. Спрос на подобные автомобили высок.

Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. А хэтчбек и универсал Kia K4 Sportswagon 2026 разработали вместо Kia Ceed.

Бюджетник Kia K4 на рынке встретит много соперников: Skoda Octavia, VW Golf, Toyota Corolla, Honda Civic, Peugeot 308. В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 (седан) от $21 990 привлекает много внимания.

