Большой недорогой кроссовер Volkswagen показали на новых фото

Новый большой кроссовер Volkswagen ID.Era 9X присоединится к линейке производителя как практичный недорогой автомобиль для семьи. После официальной премьеры машину 2026 года показали на новых фото.

OBOZ.UA напоминает, что новый VW ID.Era 9X появится на рынке до конца 2026 года. Автомобиль выполнили в рамках стратегии тотальной электрификации: крупный SUV Volkswagen ID.Era 9X с тремя рядами кресел в салоне – это гибрид.

Новую модель VW разработали в китайском подразделении немецкого производителя совместно с концерном SAIC. Таким образом компания пытается угодить непритязательным, но конкретным требованиям местного рынка.

Такое сотрудничество позволило ориентироваться на привлекательную цену Volkswagen ID.Era 9X для успешной конкуренции в КНР. Вдобавок отделку выполнят из недорогих синтетических материалов и сосредоточатся на больших сенсорных мониторах в салоне – в Китае это писк сезона. Позже в линейке появится недорогой электрический седан, который выполнили в похожем стиле.

