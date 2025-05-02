Новый большой и недорогой кроссовер Kia показали впервые. Фото

Kia впервые показала на фото крупный кроссовер Clavis после модернизации. Недорогая модель отличается практичностью минивэна, вместительностью и хорошим оснащением. Новинку скоро рассекретят в подробностях.

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О новой машине стало известно Carscoops. Модель Kia Clavis 2026 года – фактически немного измененный вариант Kia Carens. Это довольно крупный кроссовер с длиной кузова около 4,5 м. Машина вместительная и предлагает в салоне от шести до семи посадочных мест в зависимости от конфигурации.

Carens ранее получил новое исполнение X-Line. В нем – небольшие косметические изменения в передней части, новый цвет кузова и другие колесные диски на 16 дюймов. Плюс появился пластиковый обвес. Возможно, такой вариант предложат и для Kia Clavis.

В оснащении ожидаются сенсорный монитор мультимедийной системы, панорамная крыша, вентиляция кресел, камера заднего вида, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose.

На выбор покупателям предлагают бензиновый мотор объемом 1,5 л на 160 л.с. и 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 115 л.с. Привод только передний.

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