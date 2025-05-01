Долгожданный недорогой кроссовер Jeep перестал быть секретом. Фото

Новый недорогой кроссовер Jeep Compass 3 поколения – долгожданный автомобиль, который станет одной из самых дешевых моделей американского бренда. Машина перестала быть секретом, ее показали на фото до премьеры.

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Кроссовер показали в готовом виде без какой-либо маскировки на сайте Carscoops. Модель Jeep Compass стала совсем другим автомобилем.

Новый Jeep Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году. Для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Но работы на втором предприятии пока приостановили, о чем стало известно недавно.

Канадский завод был занят модернизацией в подготовке производственных линий для нового Jeep Compass. Но старт производства решили перенести на 2026 год. Сотрудники предприятия озадачены неопределенностью будущего состояния североамериканского авторынка.

При этом итальянское производство, как ожидается, стартует без проблем в 2025 году. В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разработали на платформе новых Peugeot 3008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross в том числе с электрическими силовыми установками.

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