Новейшую недорогую Skoda Octavia в подробностях изучили в сети. Фото

Новая Skoda Octavia 2024 года представлена официально после рестайлинга. Эта недорогая модель является одной из наиболее популярных в своем сегменте. Новинка выйдет и на украинский рынок. Долгожданную машину в подробностях показали в сети.

Машину продемонстрировали на канале Autogefühl в YouTube. Автомобилю в ходе рестайлинга заметно переработали внешность. В первую очередь это заметно в передней части кузова. Изменили оформление фар и заменили бампер.

На корме изменений произошло меньше – производитель модернизировал фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре появились новые цвета кузова, добавили другие колесные диски.

В салоне Skoda Octavia 2024 установили увеличенный до 13 дюймов монитор мультимедийной системы. Все модификации теперь оснащены цифровым щитком приборов.

Минимальная цена Skoda Octavia 2024 года чуть превышает 25 000 евро. Стандартную комплектацию расширили за счет интеллектуального ассистента мультимедийной системы. Цена Skoda Octavia в Украине – 1 073 741 грн.

Универсал Skoda Octavia Combi 2024 оценили минимум в 1 114 006 грн. Самые дорогие исполнения – комплектация Sportline за 1 454 024 грн (лифтбек) и 1 489 409 грн (универсал).

Двигатели Skoda Octavia A8 2024 года:

бензин 1,5 л (114 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

дизель 2 л (115 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.).

Моторы Skoda Octavia 2024 года в Украине:

бензин 1,4 л (150 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.).

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