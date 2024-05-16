Jeep начнет продавать в Украине самый дешевый кроссовер размером с Дастер

Новый кроссовер Jeep Avenger – самая дешевая модель легендарного американского бренда. Модель начнут продавать и в Украине. По размерам новинка почти соответствует Рено Дастер, но кузов немного короче.

Новый Jeep Avenger ожидается на украинском рынке летом 2024 года. Детали о модели Jeep сообщили на официальном сайте. Ране компактный кроссовер Avenger появился на глобальном рынке как электромобиль. Но производитель заранее анонсировал другие модификации. Такие варианты уже представили официально.

В самом дешевом исполнении гибридный Avenger E- Hybrid оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем на 100 л.с., который работает вместе с электродвигателем мощностью 29 л.с.

Цена Jeep Avenger в Украине – от 999 600 гривен. Такая цена делает компактный кроссовер очень конкурентным. Электромобиль Jeep Avenger с ценой от 1 248 800 гривен оснащен 156-сильной силовой установкой и предлагает запас хода до 400 км.

Основные соперники – Ford Puma и Volkswagen T-Cross.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал самый дешевый кроссовер Nissan 2024 года.