Стало известно, когда появится дешевая модель Volkswagen нового поколения

Volkswagen готовит новый недорогой электрический автомобиль. Бюджетный VW ID.2 присоединится к обновленной электрической линейке производителя. Но оказалось, что эту модель придется подождать чуть дольше.

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Недорогую новинку планировали отправить на конвейер в 2025 году. По информации Carscoops, производство модели отложили на 2026 год.

Это связано с тем, что на территории ЕС смягчили новые экологические требования Евро-7. Благодаря этому у автопроизводителей появилось больше времени, чтобы продавать машины с двигателями внутреннего сгорания.

Новый Volkswagen ID.2 получится небольшой, с длиной около 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м.

Приблизительная мощность электрической силовой установки в топовом исполнении – 250-300 л.с. Запас хода после полной зарядки – около 450 км. Ориентировочная цена – в диапазоне 25 000 - 30 000 евро.

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