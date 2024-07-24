Nissan возродит недорогую модель для соперничества с Toyota и Honda

Компания Nissan хочет вернуть в производство недорогую модель "для души", которая порадует покупателей ярким дизайном и будет соперничать с новыми спорткарами Toyota и Honda. Эта модель известна многим как спортивное купе Silvia. Более 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь стало известно о возрождении.

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Об этом сообщает Motor1. Точных деталей о машине нет, но в компании уже заговорили о возвращении Nissan Silvia в модельную линейку. Несмотря на то, что в последнее время в сегменте спортивных машин (за пределами дорогих суперкаров) наблюдалась стагнация, сегодня намечается возрождение.

Все больше автопроизводителей работает над своими спортивными автомобилями нижнего и среднего ценовых сегментов. Некоторые вспоминают знаменитые имена прошлого, так произойдет и с Silvia.

Нередко сегодня производителям приходится объединять усилия в разработке с заинтересованными партнерами. Спорткары – нишевый сегмент, поэтому приходится экономить.

Потенциальные соперники Nissan Silvia следующего поколения – новые Toyota Celica и Honda Prelude. Эти подзабытые имена так же скоро вернутся на рынок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про стильную спортивную модель Honda.