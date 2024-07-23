Honda сделала своего недорогого соперника VW Golf круче. Фото

Новая Honda Civic Si 2025 модельного года – современный автомобиль со спортивным характером и крутым позиционированием. В этой модификации компания улучшила своего недорогого соперника VW Golf.

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Модель Honda Civic Si со стильным дизайном и специальным оснащением рассекретили официально. Motor1 уже показал, как выглядит модель после модернизации.

Мы видим аккуратные изменения в знакомом дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно, хотя светотехника в целом сохранилась без кардинальных изменений.

Дизайнеры придали новые штрихи в бамперах. В особенности передний бампер стал агрессивнее с крупным воздухозаборником и новой фальшрадиаторной решеткой. По большому счету, рестайлинг соответствует стандартной модели.

В автомобиле усилена жесткость кузова и модифицированная подвеска. Новая Honda Civic может быть оснащена МКПП только в модификации Si (если не учитывать топовый спорткар Type R). Двигатель выдает 200 л.с. Цена Honda Civic Si 2025 модельного года – 31 045 долларов.

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