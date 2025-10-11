Nissan уже знает, как улучшить новейший Leaf 3 поколения. Фото

Долгожданный электрокар Nissan Leaf 2026 модельного года готов к выходу на рынок с низкой ценой. Автомобиль предлагает множество улучшений в сравнении с предшественником, но производитель знает о дополнительных возможностях.

Как стало известно Carscoops, модель Nissan Leaf 3 поколения лучше подготовлена к эксплуатации в холодном климате. Однако у нее нет важного оснащения для заснеженных дорог – полного привода.

В компании знают, что оснастить такой системой машину вполне возможно. Но пока не видят в этом необходимости. Зато электрокар сохранил доступность.

Цена Nissan Leaf 3 поколения стартует с $29 990 с комплектацией S Plus. Позже в продаже появится упрощенный Nissan Leaf S 2026 года – от 25 360 долларов. Это самый дешевый вариант модели.

Запас хода Leaf 2026 составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с. (в зависимости от рынка).

