Новую Toyota Corolla показали с совсем другим дизайном. Фото

Недорогая модель Toyota Corolla популярна во всем мире благодаря низкой цене и своевременным модернизациям. Производитель уже работает над следующей машиной, а пока модель показали в сети с другим дизайном.

Новая Corolla сохранит доступность и удивит своим двигателем. На канале Digimods DESIGN показали возможный дизайн Toyota Corolla. Авторы выполнили проект в стиле других моделей бренда.

Ожидается, что автомобиль получит более аэродинамичный облик и "гладкий" дизайн. Это нужно для повышения аэродинамической эффективности.

Все дело в снижении расхода топлива и повышении запаса хода гибридных модификаций. То есть в техническом плане новая Corolla станет ближе к Toyota Prius.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС нового поколения.

