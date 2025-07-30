Nissan сделал своего соперника Toyota RAV4 круче. Фото
Популярный кроссовер Nissan Rogue, который европейцам известен как Nissan X-Trail, соперничает Toyota RAV4 и другими моделями в самом популярном сегменте. Для усиления позиций японский кроссовер сделали круче.
Подробности про новый Nissan Rogue 2026 модельного года стали известны Carscoops. В линейке появилась модель Nissan Rogue Dark Armor с особым стилистическим оформлением. В продажу автомобиль поступит уже этим летом.
Новый Nissan показали на официальных фото. Особая модификация модели ориентирована на стиль владельца и подчеркивает его вкусы. В набор вошли темные декоративные элементы и особые 19-дюймовые колесные диски.
В оснащение Nissan Rogue Dark Armor 2026 включили подогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений и люк в крыше.
В движение новинку приводит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 201 л.с. Цена модели Nissan Rogue Dark Armor 2026 года – от $28 790.
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