Легенда вернулась: новый Mitsubishi Pajero 2026 показали на фото

Знаменитый внедорожник Mitsubishi Pajero – настоящая легенда автопрома, которая наконец-то вернулась на дороги. Пока в статусе прототипа, но машину уже готовят к премьере. Недорогой SUV показали на фото.

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Известно, что новый Mitsubishi Pajero 2026 года окажется дешевле, чем многие ожидали изначально. На некоторых рынках японский внедорожник был известен как Mitsubishi Montero. Свой возможный вариант внешности показал художник Theottle.

Этот проект автор выполнил на основе первых фото замаскированных прототипов, которые проходят дорожные испытания. Новый Mitsubishi Pajero станет компактнее и со временем заменит Mitsubishi Pajero Sport.

Модель Mitsubishi Pajero прекратили производить в 2021 году (не путать с актуальным Mitsubishi Pajero Sport). Но на фоне популярности внедорожников японский производитель готовит возрождение автомобиля.

Ранее сообщалось, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada. Новое поколение этих огромных автомобилей дебютировало совсем недавно. На той же платформе построен флагманский внедорожник Infiniti QX80. Но для нового Mitsubishi модернизируют платформу CMF-C/D от Mitsubishi Outlander. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле.

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