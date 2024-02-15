Nissan показал свой популярный недорогой кроссовер после модернизации. Фото

Nissan Juke представили официально после модернизации 2024 года. Популярный недорогой кроссовер получил деликатные изменения в дизайне и новый салон, который сделали современнее.

Фото Nissan Juke 2024 года показали на сайте автопроизводителя. В новый год модель вошла с модификацией Nissan Juke N-Sport. Ее отличает двухцветная схема окраски с контрастной крышей, корпусами наружных зеркал и решеткой.

Кроме того, компактный кроссовер получил новые диски и расширенную палитру. В нее вернулся желтый цвет – на нем производитель отдельно акцентирует внимание. Как и на том, сто что новый Nissan Juke появится на украинском рынке до конца 2024 года.

Салон Nissan Juke преобразился сильно. Заменили переднюю панель, кресла и материалы отделки. Появились крупный цифровой щиток приборов и монитор мультимедийной системы диагональю 12,3 дюймов.

Автомобиль будут предлагать покупателям с бензиновым двигателем на 117 л.с. и гибридной силовой установкой мощностью 143 силы.

Ранее OBOZ.UA показывал новую Skoda Octavia, которая прошла модернизацию.