Надежные и доступные авто: лучшие б/у кроссоверы, которые советуют покупать

Лучший способ купить хороший доступный кроссовер – обратиться к вторичному рынку, где есть множество подходящих б/у автомобилей. Как всегда, надежность оказалась в фокусе экспертов.

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Специалисты WhatCar показали список лучших б/у кроссоверов до 19 000 долларов. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Некоторые из представленных машин сильно подешевели на вторичке в последнее время, что понравится потенциальным покупателям.

Лучшие кроссоверы с пробегом для покупки:

Skoda Karoq;

SEAT Ateca;

Volkswagen Tiguan;

BMW X1;

Kia Sportage;

Hyundai Tucson;

Toyota C-HR;

Audi Q3;

Renault Kadjar;

Nissan Qashqai.

Skoda Karoq – популярная модель в том числе в Украине. Машина известна своим качеством и надежностью. Это распространяется и на подержанные экземпляры.

Корейский кроссовер Kia Sportage всегда привлекал внимание смелым дизайном. Но из других достоинств можно отметить просторный интерьер и низкую стоимость обслуживания.

Nissan Qashqai на вторичном рынке привлекает доступностью. Модель вызывает мелкие нарекания, но это все равно один из лучших вариантов.

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