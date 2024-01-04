Надежные и доступные авто: лучшие б/у кроссоверы, которые советуют покупать
Лучший способ купить хороший доступный кроссовер – обратиться к вторичному рынку, где есть множество подходящих б/у автомобилей. Как всегда, надежность оказалась в фокусе экспертов.
Специалисты WhatCar показали список лучших б/у кроссоверов до 19 000 долларов. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Некоторые из представленных машин сильно подешевели на вторичке в последнее время, что понравится потенциальным покупателям.
Лучшие кроссоверы с пробегом для покупки:
- Skoda Karoq;
- SEAT Ateca;
- Volkswagen Tiguan;
- BMW X1;
- Kia Sportage;
- Hyundai Tucson;
- Toyota C-HR;
- Audi Q3;
- Renault Kadjar;
- Nissan Qashqai.
Skoda Karoq – популярная модель в том числе в Украине. Машина известна своим качеством и надежностью. Это распространяется и на подержанные экземпляры.
Корейский кроссовер Kia Sportage всегда привлекал внимание смелым дизайном. Но из других достоинств можно отметить просторный интерьер и низкую стоимость обслуживания.
Nissan Qashqai на вторичном рынке привлекает доступностью. Модель вызывает мелкие нарекания, но это все равно один из лучших вариантов.
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