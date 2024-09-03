Необычный бюджетный кроссовер Citroen показали на живых фото

Citroen C4 X – бюджетный кроссовер, который предлагается покупателям на пересечении сегментов. Эффектная модель похожа на седан-внедорожник и выглядит необычно. Эту машину впервые показали в модернизированном виде.

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Ранее новый Citroen C4 X 2025 модельного года попадал на фото. Но это всегда были тестовые прототипы в камуфляже на кузове. Из-за этого рассмотреть дизайн было невозможно. На сайте CocheSpias опубликовали более подробные изображения.

Впервые автомобиль показали с новым дизайном без какой-либо маскировки. Очевидно, что изменилось оформление передней и задней части, появились новые бамперы и светотехника.

У модели есть и электрическая модификация Citroen e-C4. Этот недорогой автомобиль с достойным оснащением предлагает большой запас хода. Ожидается, что дизайн будет таким же.

В движение электрический кроссовер Citroen приводит мотор мощностью 156 л.с. (260 Нм крутящего момента). Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода в 420 км – на уровне автомобилей Tesla в минимальных комплектациях.

Ранее OBOZ.UA показывал новый кроссовер от VW.