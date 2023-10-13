Kia готовится показать свой новый доступный внедорожник. Фото

Новый Kia Tasman – рамный внедорожник в кузове пикап, который готовится к премьере. Большой практичный автомобиль получится доступным. Главный дизайнер Kia сообщил, что скоро компания покажет первый тизер новинки.

Пикап Kia Tasman построят на рамной платформе. Автомобиль уже проходит дорожные испытания, о деталях сообщает Motor1. Новый автомобиль также известен под заводским индексом Kia TK, но итоговое название пока держат в секрете.

Полная премьера рамного пикапа Kia ожидается в 2024 году, а в производство новинка поступит в 2025 году. Ранее в сети появлялся рендер SRK Designs, за основу которого взяли Kia Telluride. Однако пикап будет выглядеть по-другому.

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Серийный внедорожник может получить дизайн в стиле современных электромобилей Kia. Машину предложат в нескольких вариантах. Сперва в продажу поступит дизельный пикап, затем – его полностью электрическая версия.

Кроме TK, компания готовит также полностью электрический пикап меньших размеров на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году.

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