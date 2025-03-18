Самые яркие недорогие автомобили: топ-3 новые модели 2025 года с фото

Покупатели привыкли к тому, что недорогие автомобили обязательно должны навевать тоску своим серым цветом и посредственным дизайном. Однако даже доступные новые модели в 2025 году могут подарить бурю эмоций.

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OBOZ.UA показывает топ-3 современные машины которые без ущерба для практичности способны порадовать своего владельца яркими эмоциями. Вдобавок окружающие обязательно обратят внимание на эти машины!

Секрет этих машин – в стильном дизайне, который привлекает внимание. Не последнюю роль сыграли яркие фирменные цвета кузова, которые прочно ассоциируются с этими моделями.

Mazda CX-5

Это один из наиболее популярных автомобилей в сегменте недорогих компактных кроссоверов. Покупатели ценят практичность и качество этой машины, а стильный дизайн и фирменный красный металлик буквально вызывают восторг у всех вокруг.

Suzuki Jimny

Маленький японский внедорожник выглядит очаровательно. Вдобавок это самая дешевая модель в своем классе. Отдельное удовольствие владельцу принесет фирменный зеленый цвет кузова, который, кажется, сияет даже в самый пасмурный день.

Peugeot 2008

Этот маленький кроссовер Peugeot заменил собой многие привычные городские хэтчбеки. Рынок хорошо принял эту машину благодаря смелому дизайну, а привлекательный синий оттенок всем очень запомнился.

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