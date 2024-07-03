Недорогой кроссовер VW превратили в модель другого бренда: фото ID.Unyx

Новый VW ID.Unyx показали на фото в сети. Это недорогой электрический кроссовер. Изначально модель Volkswagen ID.4 превратили в машину другого бренда – Cupra. А теперь произошел обратный процесс.

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Вокруг машины ранее было много секретов, но теперь все стало понятно. Ожидалось даже, что для этой модели Volkswagen готовит новый дочерний бренд. Сообщалось, что свежее имя адресуют молодым современным покупателям. Но получилось по-другому. Свежие фото публикует Burlappcar.

Кроссовер все же будут продавать как VW, который присоединился к электрической линейке ID. Однако технически и визуально это на самом деле Cupra Tavascan, который в свое время построили на основе VW ID.4.

На фото новый Volkswagen ID.Unyx выглядит современно, эффектно и необычно. Узкие фары, множество складок и острых граней на кузове, динамичный силуэт. От Tavascan новинка отличается передним бампером и графикой задних фонарей.

Создали автомобиль специально для китайского рынка. В линейке – модификации мощностью 231 и 340 л.с., а запас хода составит около 500 км. Позже машину рассекретят официально со всеми деталями.

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