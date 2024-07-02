Недорогой кроссовер Volkswagen превратили в новую яркую модель. Фото

Популярный недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan недавно представили в третьем поколении. Теперь цель автомобиля – стать основой для других моделей концерна. Cupra Terramar – очередная яркая модель.

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Новый Cupra Terramar показали на фото до премьеры. При этом кузов кроссовера полностью лишился камуфляжа и какой-либо маскировки. Об этом сообщает Carscoops.

На фото показали новый кроссовер, который припаркован на улице без единой попытки скрыться от любопытных глаз. Это действительно новая модель Cupra, построенная на базе Volkswagen Tiguan 3 поколения.

Кроссовер Cupra Terramar 2025 модельного года по размеру соответствует своему техническому родственнику с длиной кузова около 4,5 м. А внешность получилась гораздо агрессивнее, чем у немецкой модели.

Среди силовых установок ожидаются 1,5-литровые и 2-литровые рядные четырехцилиндровые двигатели, что и у Tiguan. А также несколько гибридных модификаций мощностью 201 и 268 сил. Возможно, в Испании эти варианты сделают еще мощнее для соответствия имиджу яркого производителя.

Бренд Cupra до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании SEAT, а теперь выделен в отдельный бренд. Премьера нового кроссовера ожидается до конца 2024 года.

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