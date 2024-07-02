Подойдет для Украины: недорогого соперника RAV4 показали на фото

Китайская компания MG с именем классического британского бренда показала новый кроссовер HS 2 поколения. Он будет соперничать с Toyota RAV4 и другими подобными моделями, но окажется дешевле. Автомобили MG продаются и в Украине, такая новинка подошла бы местной модельной линейке.

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Детали стали известны Carscoops. Кроссовер MG HS 2024 выглядит необычно и почти не похож на другие модели бренда. Но напоминает многие китайские автомобили – географическую принадлежность производителя можно определить безошибочно.

Спереди китайский кроссовер MG HS 2024 модельного года изменился полностью и получил совсем другое "лицо". Теперь дизайн модели соответствует более эффектному направлению.

Передняя решетка стала крупнее и изменила форму, появились новые фары, передний и задний бамперы, заменили фонари. Здесь теперь совсем другой силуэт. Фактически автомобиль является копией китайского кроссовера Roewe RX5 с измененными деталями.

Ожидается, что новый MG HS отправится в продажу с бензиновыми, гибридными и электрической силовыми установками. Скоро состоится официальная премьера модели.

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