Недорогой кроссовер Jeep показали с современным дизайном. Фото

Недорогой кроссовер Jeep Compass нового поколения появится в 2025 или 2026 году. Автомобиль постепенно готовят к премьере. Модель разрабатывают на существующих агрегатах других машин концерна Stellantis. В сети показали современный дизайн для кроссовера.

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Jeep Compass окажется одной из самых доступных моделей бренда. В последний раз кроссовер Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации уже разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. А на канале Digimods DESIGN показали, как новинка может выглядеть.

На рендерах новый Jeep получил брутальный геометричный дизайн. Ожидается, что у модели появится спецверсия с подготовкой к бездорожью. А многие технические решения достанутся от европейских доноров.

Электромобиль Opel Grandland 2025 модельного года предложат в разных модификациях мощностью от 210 до 320 л.с. с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

Те же характеристики доступны и кроссоверу Peugeot 3008. Однако в дальнейшем оба автомобиля получат гибридные исполнения мощностью от 136 до 195 л.с. Новый Jeep Compass, скорее всего, полностью электрические модификации не получит.

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