Долгожданный недорогой внедорожник Kia показали до премьеры. Фото

Долгожданный рамный внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года готовят к премьере. Это недорогой и практичный автомобиль с большим багажником. Корейский пикап показали в сети.

Видео дня

На данный момент большой внедорожник Kia Tasman держат в секрете, поэтому дизайн еще не рассекретили полностью. Но в wheelsaustralia показали, как может выглядеть новинка. Изображение создали с помощью информации, которая есть на данный момент. Дизайн получился правдоподобным.

Машину ранее замечали в компании пикапа Ford Ranger Raptor. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевого соперника в сегменте.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

OBOZ.UA уже показывал новый бюджетный кроссовер Dacia.