Недорогой бестселлер Volkswagen превратили в новый SEAT. Фото

Знаменитый недорогой бестселлер Volkswagen Golf 8 поколения недавно претерпел модернизацию. В свое время эту модель превратили в SEAT Leon, а теперь, вслед за оригиналом, показали обновленную машину.

Детали сообщает Carscoops. После модернизации в целом кузов остался без изменений. Новый SEAT Leon 2024 года сохранил силуэт и обтекаемые линии. И это полностью вписывается в стратегию "тихой" премьеры.

Основные изменения сосредоточили внутри, в технической части. Ведь фары с эффектными интегрированными элементами дневных ходовых огней, решетка и бамперы остались прежними.

Новый SEAT Leon лишился базового 3-цилиндрового мотора. Взамен модернизированный автомобиль, который предлагают в кузовах хэтчбек и универсал, получил расширенную линейку гибридных агрегатов. Модель предлагает мощность в диапазоне 113-201 л.с. в зависимости от модификации.

В салоне SEAT Leon 2024 года появился увеличенный монитор мультимедийной системы, большой цифровой щиток приборов и беспроводная зарядка для смартфона.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к выходу на рынок готова еще одна обновленная машина на этой платформе – Skoda Octavia.