Chevrolet подтвердила низкую цену своего нового кроссовера. Фото

К выходу на рынок готовят новый недорогой кроссовер Chevrolet Equinox EV 2024 года. Цена оказалась очень привлекательная. В General Motors ранее открыли заказы на долгожданную модель. У машины довольно большой запас хода.

По информации IndsideEVs, кроссовер Chevrolet Equinox EV 1LT (базовое исполнение) будет стоить 34 995 долларов. Компания уже подтвердила эту информацию прайс-листом.

Автомобиль получился далеко не маленький. Длина кузова равна 4845 мм при колесной базе в 2954 мм, ширина – 1913 мм, а высота составляет 1644 мм. Кроме яркого дизайна, который выделяет новый Chevrolet Equinox EV 2024 модельного года резкими линиями и крупными элементами, покупателей привлекут довольно мощные силовые установки и большой запас хода.

В базовой версии – мотор мощностью 210 л.с. Запас хода – около 510 км. Более мощный RS предлагает 290 л.с. Запас хода составляет 450 км.

В оснащении – климат-контроль, парктроник, камера заднего вида, набор систем активной безопасности, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений.

Производство электромобиля Chevrolet Equinox EV будет осуществляться в Китае и Мексике. Ожидается, что сперва на рынок выйдут более дорогие модификации модели.

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