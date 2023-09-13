Не все водители знают как реагировать на эту стрелку на дороге: тест ПДД

Украинские водители не всегда могут сориентироваться на дороге. Для этого важно знать ответы на важные вопросы. Например, можно ли совершать обгон в ситуации, о которой пойдет речь ниже? Ведь в случае нарушения грозит штраф.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте "Украина За кермом". Водитель серого внедорожника планирует обгон желтого трактора. На дорожное полотно нанесены прерывистая линия разметки и белые стрелки.

При взгляде на тестовую картинку ПДД, водителям предлагается ответить на вопрос: не запрещен ли обгон в конкретной ситуации? (правильный ответ – ниже).

Варианты ответов:

Запрещен; Стрелки на дороге запрещают обгон только в сочетании со сплошной разделительной полосой; Не запрещен; Обгонять тракторы запрещено всегда.

Правильный вариант – 3. Обгон не запрещен. Однако, как всегда, водитель должен проанализировать ситуацию и принять решение о безопасном маневре.

В случае нарушения (например, маневр не завершен до начала сплошной линии разметки) грозит штраф в размере 510 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых популярных автомобилях в разных регионах Украины.