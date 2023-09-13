Доступные авто в Украине: в каких регионах покупают больше машин

Появилась подробная статистика продаж новых автомобилей в Украине по регионам за август. В нашей стране в лидерах рынка преимущественно доступные машины. Это всем хорошо известные недорогие модели авто.

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Информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В августе 2023 года украинцы купили 5,8 тысяч новых автомобилей. При этом пятерка самых насыщенных с точки зрения продаж регионов покрыла более 60% августовского рынка легковых машин.

В первой тройке региональных рынков оказались Киев и Киевская область, а также Днепропетровская область. Известно, сколько экземпляров новых машин купили за месяц в каждом регионе из списка.

В каких регионах Украины покупают больше новых авто (август 2023 года):

Киев (1970 шт.); Днепропетровская область (467 шт.); Киевская область (449 шт.); Одесская область (313 шт.); Львовская область (293 шт.).

Самые популярные машины в регионах Украины:

Киев – Toyota Corolla;

Днепропетровская область – Renault Duster;

Киевская область – Toyota RAV4;

Одесская область – Toyota Land Cruiser Prado;

Львовская область – Toyota RAV4.

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