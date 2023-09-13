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Доступные авто в Украине: в каких регионах покупают больше машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Toyota

Появилась подробная статистика продаж новых автомобилей в Украине по регионам за август. В нашей стране в лидерах рынка преимущественно доступные машины. Это всем хорошо известные недорогие модели авто.

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Информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В августе 2023 года украинцы купили 5,8 тысяч новых автомобилей. При этом пятерка самых насыщенных с точки зрения продаж регионов покрыла более 60% августовского рынка легковых машин.

В первой тройке региональных рынков оказались Киев и Киевская область, а также Днепропетровская область. Известно, сколько экземпляров новых машин купили за месяц в каждом регионе из списка.

Toyota RAV4

В каких регионах Украины покупают больше новых авто (август 2023 года):

  1. Киев (1970 шт.);
  2. Днепропетровская область (467 шт.);
  3. Киевская область (449 шт.);
  4. Одесская область (313 шт.);
  5. Львовская область (293 шт.).

Самые популярные машины в регионах Украины:

  • Киев – Toyota Corolla;
  • Днепропетровская область – Renault Duster;
  • Киевская область – Toyota RAV4;
  • Одесская область – Toyota Land Cruiser Prado;
  • Львовская область – Toyota RAV4.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых дешевых машинах в Украине, которые можно купить по цене iPhone 15.