Доступные авто в Украине: в каких регионах покупают больше машин
Появилась подробная статистика продаж новых автомобилей в Украине по регионам за август. В нашей стране в лидерах рынка преимущественно доступные машины. Это всем хорошо известные недорогие модели авто.
Информацию о продажах приводит организация Укравтопром. В августе 2023 года украинцы купили 5,8 тысяч новых автомобилей. При этом пятерка самых насыщенных с точки зрения продаж регионов покрыла более 60% августовского рынка легковых машин.
В первой тройке региональных рынков оказались Киев и Киевская область, а также Днепропетровская область. Известно, сколько экземпляров новых машин купили за месяц в каждом регионе из списка.
В каких регионах Украины покупают больше новых авто (август 2023 года):
- Киев (1970 шт.);
- Днепропетровская область (467 шт.);
- Киевская область (449 шт.);
- Одесская область (313 шт.);
- Львовская область (293 шт.).
Самые популярные машины в регионах Украины:
- Киев – Toyota Corolla;
- Днепропетровская область – Renault Duster;
- Киевская область – Toyota RAV4;
- Одесская область – Toyota Land Cruiser Prado;
- Львовская область – Toyota RAV4.
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