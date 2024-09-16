Недорогого соперника RAV4 от Renault впервые показали в сети. Фото

Новый кроссовер Renault Austral 2025 модельного года составит соперничество Toyota RAV4 с современным дизайном. Недорогую модель после модернизации впервые показали в сети на фото.

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Рестайлинг подготовили даже несмотря на то, что Austral не так давно вышел на рынок. Но в Carscoops уже показали автомобиль с новым дизайном. Кроссовер после рестайлинга стал похож на модели Renault Rafale и Scenic E-Tech.

Ранее машину показывали на фото только во время ходовых испытаний. Это был тестовый прототип, внешность которого скрывали камуфляжем и пленками. Но внешность модели перестала быть секретом.

Новый Renault Austral получил измененную наружную светотехнику простой геометрической формы, другие воздухозаборники и новые бамперы. Кроссовер Renault Austral – все еще относительно новая модель. Автомобиль появился в 2022 году как замена дешевому Renault Kadjar.

Новый Austral получит бензиновые и гибридные силовые установки. Вскоре об обновленной модели появится больше информации.

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