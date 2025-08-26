Наиболее доступный кроссовер Audi на базе VW Tiguan стал круче. Фото

Теперь модель Audi Q3 на базе VW Tiguan является наиболее доступным кроссовером немецкого бренда. В линейке появился более крутой Sportback с динамичным силуэтом, машину показали на новых официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback сменил поколение вместе со стандартным автомобилем, который рассекретили ранее. Обе машины выполнили в современном корпоративном стиле.

Модель Audi Q3 2026 модельного года займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. В свою очередь, новая Audi Q3 Sportback предложит покупателям более эффектный дизайн.

Автомобиль совсем не похож на предшественника, но выполнен на базе стандартной Audi Q3. Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО.

Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой. Очевидно, что основное отличие представлено более динамичным силуэтом с низкой крышей.

Двигатели Audi Q3 Sportback 2026 года:

1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);

1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);

2 л бензин (261 л.с.);

2 л дизель (148 л.с.).

