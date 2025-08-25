Новый недорогой Jeep с низким расходом топлива вызовет ажиотаж. Фото

Новый кроссовер Jeep Cherokee 2026 модельного года оказался недорогим практичным автомобилем с низким расходом топлива. Ожидается, что машина вызовет настоящий ажиотаж на рынке.

Как стало известно Carscoops, в руководстве американского производителя надеются на высокий спрос на новый Jeep Cherokee. Теперь это только гибрид, что должно привлечь новых покупателей. Экономичность отражается в среднем запасе зода 37 миль/галлон, что примерно соответствует расходу топлива 6,4 л/100 км.

Дизайн автомобиля ранее рассекретили со всех сторон. Большой 4,9-метровый кроссовер выглядит скромно, но современно. А увеличенные габариты позволили обустроить просторный интерьер.

Новый Jeep Cherokee на платформе STLA Large теперь оснащается гибридной силовой установкой мощностью 210 л.с. в составе полноприводной системы. Доступны несколько режимов движения: "Авто", "Спорт", "Снег" и "Грязь/Песок".

В дальнейшем появится Jeep Cherokee Trailhawk с подготовкой к бездорожью. Цена Jeep Cherokee 2026 – от 35 000 долларов за базовый вариант.

