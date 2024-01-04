Долгожданный бюджетный кроссовер, который получат украинцы, поступил в продажу

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения уже поступил в продажу на европейском рынке. Украинцы тоже получат этот автомобиль, но позже и под именем Renault Duster.

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Детали сообщает Motor.es. Цена Dacia Duster 2024 года – от 19 290 евро. Первые покупатели получат свои машины в марте, а заказы уже принимают.

Двигатели Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с., от 19 290 евро);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с., от 22 890 евро);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с., от 26 290 евро).

Оснащение Dacia Duster 2024 получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности.

Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

Новый Renault Duster 3 поколения появится на украинском рынке в 2025 году. Долгожданный бюджетный кроссовер начнут собирать на заводе в Турции.

OBOZ.UA ранее показывал новый кроссовер Hyundai, который займет свое место в бюджетном сегменте.