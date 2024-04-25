Можно ли выполнить маневр? Задания на знание ПДД

Залогом безопасного движения на дороге является соблюдение ПДД. Часто аварийные ситуации возникают при обгонах. Водители совершают резкие маневры на поворотах или забывают отдать предпочтение в движении.

Предлагаем проверить знания ПДД с помощью быстрого и интересного теста. Может ли водитель красного автомобиля выполнить маневр, изображенный на видео?

Условия задачи

Разрешено ли водителю красного автомобиля совершить маневр?

Да;

Нет.

Объяснение

Прежде всего обратимся к теории. Маневрирование (маневр) – это начало движения, перестройка транспортного средства в движении с одной полосы в другую, поворот направо или налево, разворот, съезд с проезжей части, движение задним ходом.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Исключениями являются следующие случаи:

когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение;

если направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой;

или если движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.

При повороте налево водитель красного авто будет делать маневр со встречной полосы, что запрещено согласно ПДД.

Попутно напомним, что водитель, совершающий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части – и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий поворот налево, должен дать дорогу попутным транспортным средствам, которые двигаются впереди него и выполняют разворот.

Правильный ответ

Водителю красного автомобиля запрещено совершать маневр, указанный на видео.

Также OBOZ.UA публиковал непростую задачу о выезде с кругового перекрестка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.