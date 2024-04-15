Как выехать с кругового перекрестка и не попасть впросак: непростая задача по ПДД

Следует регулярно совершенствовать знания ПДД в теории и на практике. Неукоснительное соблюдение правил помогает избежать аварийных ситуаций на дорогах.

Предлагаем проверить знания с помощью интересного теста. На рисунке изображен круговой перекресток, о чем свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение". Как должен ехать водитель авто?

Автомобилю предлагаются три варианта для проезда:

А – заезд на круг из левой полосы в левую сторону;

Б – поворот из левой в левую полосу, но с последующим переездом на правую полосу;

В – перестройка перед кругом для въезда в правую полосу и съезда с нее;

Г – все варианты верны.

Объяснение

Пункт 10.4 ПДД устанавливает, что перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.

Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части – и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий поворот налево, должен дать дорогу попутным транспортным средствам, которые двигаются впереди него и выполняют разворот.

То есть, заезжать на круг можно из любой полосы.

Теперь о выезде. Об этом говорится в пункте 10.5 ПДД. Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо.

На изображении нет транспортных средств, которым водитель авто может создать помехи, а значит он может как заезжать на круг из любой полосы, так и выезжать из него. Соответственно, все варианты верны.

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