Можно ли обогнать трактор? Задания на знание ПДД
Неправильный обгон является одной из наиболее частых причин ДТП, особенно лобных столкновений. Знание ПДД позволяет водителям оценить ситуацию на дороге, убедиться в безопасности маневра и выполнить обгон без риска для себя и других участников движения.
Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, можно ли обогнать трактор.
Разрешается ли обогнать трактор в этой ситуации?
- Разрешается;
- Разрешается, если трактор двигается менее 30 км/ч;
- Разрешается, предварительно подав сигнал фарами или звуковой сигнал;
- Запрещается.
Объяснение
Пункт 14.6 подпункт "е" устанавливает, что запрещено выполнять обгон на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении.
Дополнительно приведем полный список случаев запрета обгона.
Обгон запрещен:
- а) на перекрестке;
- б) на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;
- в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;
- г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
- ґ) транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;
- д) в туннелях;
- е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
- е) колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).
Правильный ответ
Правильный ответ – 4. Совершать обгон запрещается.
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- определите, кто должен дать дорогу в этой ситуации;
- выполните ли непростую задачу о опережении;
- или решите задачу о сигналах регулировщика.
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