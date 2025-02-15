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Можно ли обогнать трактор? Задания на знание ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
27
Можно ли обогнать трактор? Задания на знание ПДД

Неправильный обгон является одной из наиболее частых причин ДТП, особенно лобных столкновений. Знание ПДД позволяет водителям оценить ситуацию на дороге, убедиться в безопасности маневра и выполнить обгон без риска для себя и других участников движения.

Видео дня

Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, можно ли обогнать трактор.

Можно ли обогнать трактор? Задания на знание ПДД

Разрешается ли обогнать трактор в этой ситуации?

  1. Разрешается;
  2. Разрешается, если трактор двигается менее 30 км/ч;
  3. Разрешается, предварительно подав сигнал фарами или звуковой сигнал;
  4. Запрещается.

Объяснение

Пункт 14.6 подпункт "е" устанавливает, что запрещено выполнять обгон на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении.

Дополнительно приведем полный список случаев запрета обгона.

Обгон запрещен:

  • а) на перекрестке;
  • б) на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;
  • в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;
  • г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
  • ґ) транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;
  • д) в туннелях;
  • е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
  • е) колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Правильный ответ

Правильный ответ – 4. Совершать обгон запрещается.

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