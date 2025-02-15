Можно ли обогнать трактор? Задания на знание ПДД

Неправильный обгон является одной из наиболее частых причин ДТП, особенно лобных столкновений. Знание ПДД позволяет водителям оценить ситуацию на дороге, убедиться в безопасности маневра и выполнить обгон без риска для себя и других участников движения.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, можно ли обогнать трактор.

Разрешается ли обогнать трактор в этой ситуации?

Разрешается; Разрешается, если трактор двигается менее 30 км/ч; Разрешается, предварительно подав сигнал фарами или звуковой сигнал; Запрещается.

Объяснение

Пункт 14.6 подпункт "е" устанавливает, что запрещено выполнять обгон на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении.

Дополнительно приведем полный список случаев запрета обгона.

Обгон запрещен:

а) на перекрестке;

б) на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

в) ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта;

г) в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

ґ) транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд;

д) в туннелях;

е) на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

е) колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Правильный ответ

Правильный ответ – 4. Совершать обгон запрещается.

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