Кто должен дать дорогу? Запутанная задача по ПДД

ПДД устанавливают правила не только для водителей авто, но и для велосипедистов. Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. Велосипедистам запрещается ехать по автомагистралям и дорогам, а также по проезжей части, если рядом обустроена специальная дорожка.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто должен дать дорогу.

Кто должен дать дорогу в этой ситуации?

Водители автомобилей;

Велосипедист.

Объяснение

На самом деле все очень просто. Достаточно вспомнить пункт 6.5 ПДД. Он устанавливает, что в случае, если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам.

Велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия – в соответствии с требованиями ПДД.

В местах, где движение регулируется, велосипедисты должны управляться сигналами регулятора или светофора.

Напомним, что в соответствии с пунктом 6.2 ПДД велосипедист имеет право управлять велосипедом, оборудованным звуковым сигналом и световозвращателями:

спереди – белого цвета;

по бокам – оранжевого;

сзади – красного.

А для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).

Правильный ответ

Правильный ответ 2 – дорогу должен дать велосипедист.

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