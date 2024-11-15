Кто должен дать дорогу? Запутанная задача по ПДД
ПДД устанавливают правила не только для водителей авто, но и для велосипедистов. Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. Велосипедистам запрещается ехать по автомагистралям и дорогам, а также по проезжей части, если рядом обустроена специальная дорожка.
Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто должен дать дорогу.
Кто должен дать дорогу в этой ситуации?
- Водители автомобилей;
- Велосипедист.
Объяснение
На самом деле все очень просто. Достаточно вспомнить пункт 6.5 ПДД. Он устанавливает, что в случае, если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам.
Велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия – в соответствии с требованиями ПДД.
В местах, где движение регулируется, велосипедисты должны управляться сигналами регулятора или светофора.
Напомним, что в соответствии с пунктом 6.2 ПДД велосипедист имеет право управлять велосипедом, оборудованным звуковым сигналом и световозвращателями:
- спереди – белого цвета;
- по бокам – оранжевого;
- сзади – красного.
А для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).
Правильный ответ
Правильный ответ 2 – дорогу должен дать велосипедист.
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- пройдите еще один тест на определение преимущества на дороге;
- выполните ли непростую задачу о разрешенной скорости движения;
- или решите задачу о сигналах регулятора.
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