Можно ли выполнить опережение? Задания на знание ПДД

Опережение – маневр повышенной опасности. Совершая обгон со скоростью, превышающей скорость попутного транспортного средства, двигающегося рядом по смежной полосе, водитель должен быть особенно осторожен.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, может ли водитель совершить опережение.

Разрешается ли водителю бензовоза выполнить изображенное опережение?

Разрешается;

Разрешается при условии, что автомобиль впереди двигается со скоростью менее 30 км/ч;

Запрещается.

Объяснение

Пункт 27.2 ПДД определяет, что на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей).

На дорогах с тремя полосами движения в одном направлении грузовым автомобилем с разрешенной массой более 3,5 т можно выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота.

Напомним, что в соответствии с пунктом 3.4 ПДД запрещается осуществлять обгон и опережение транспортных средств с включенными проблесковыми маячками синего и красного или только красного цвета и зеленого или синего и зеленого цвета и сопровождаемых ими транспортных средств (колонны), а также двигаться по смежным полосам. скоростью колонны или занимать место в колонне.

При обгоне, опережении, объезде препятствия или встречном разъезде необходимо соблюдать безопасный интервал, чтобы не создавать опасности для дорожного движения.

Правильный ответ

Правильный ответ 3 – водителю авто запрещается выполнить опережение.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

попробуйте выполнить еще одну непростую задачу об обгоне;

выполните тест о движении в тоннеле;

или определите, можно ли совершить поворот влево.

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