Mercedes впервые показал новый самый дешевый седан. Фото

Новый Mercedes CLA 2025 модельного года станет самым дешевым седаном немецкой компании. Автомобиль следующего поколения впервые показали официально, хотя есть нюансы.

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По традиции, до премьеры новый автомобиль, внешность которого пока засекречена, спрятан под камуфляжной пленкой. Однако мы видим характерный купеобразный силуэт, который всегда отличал CLA от других компактных моделей. Об этом сообщает Carscoops.

В салоне Mercedes CLA ожидается огромный центральный монитор современного информационно-развлекательного комплекса MBUX, который будет работать на базе искусственного интеллекта.

Известно, что новый Mercedes-Benz CLA на платформе MMA получит полную гамму силовых установок. Ранее сообщалось, что автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания. Премьера ожидается до конца 2024 года или в самом начале 2025-го.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, скоро у Nissan Leaf, который вот-вот сменит поколение и превратится в кроссовер, появится опасный недорогой соперник.